СБУ разоблачила еще одного представителя УПЦ МП, который публично оправдывал российское вторжение 28 апреля, 16:49 Послушник с 2017 года проживал на территории Почаевской лавры (Фото:пресс-служба СБУ)

Служба безопасности сообщала о подозрении представителю УПЦ Московского патриархата, который публично оправдывал российскую агрессию против Украины. Ним оказался 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Офиса генпрокурора.

По данным следствия, послушник с 2017 года проживал на территории Почаевской лавры. Фигурант использовал профили в запрещенных российских социальных сетях, в которых активно распространял нарративы кремлевской пропаганды, сообщают правоохранители.

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Кроме того, по данным СБУ, он хвалил высшее военно-политическое руководство России и пытался дискредитировать украинских защитников.

Фото: пресс-служба СБУ

«Выводом судебной лингвистической экспертизы подтверждено наличие в опубликованных им материалах за март 2022-январь 2023 оправдания агрессии РФ и глорифификации военных страны-захватчика», — сообщает прокуратура.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

СБУ уведомила мужчину о подозрении по статьям об оправдывании российской агрессии и о коллаборационной деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В Офисе генпрокурора добавили, что послушник имеет непогашенную судимость за убийство.