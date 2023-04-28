СБУ разоблачила еще одного представителя УПЦ МП, который публично оправдывал российское вторжение
Послушник с 2017 года проживал на территории Почаевской лавры (Фото:пресс-служба СБУ)
Служба безопасности сообщала о подозрении представителю УПЦ Московского патриархата, который публично оправдывал российскую агрессию против Украины. Ним оказался 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Офиса генпрокурора.
По данным следствия, послушник с 2017 года проживал на территории Почаевской лавры. Фигурант использовал профили в запрещенных российских социальных сетях, в которых активно распространял нарративы кремлевской пропаганды, сообщают правоохранители.
Кроме того, по данным СБУ, он хвалил высшее военно-политическое руководство России и пытался дискредитировать украинских защитников.
«Выводом судебной лингвистической экспертизы подтверждено наличие в опубликованных им материалах за март 2022-январь 2023 оправдания агрессии РФ и глорифификации военных страны-захватчика», — сообщает прокуратура.
СБУ уведомила мужчину о подозрении по статьям об оправдывании российской агрессии и о коллаборационной деятельности.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.