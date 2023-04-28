СБУ разоблачила еще одного представителя УПЦ МП, который публично оправдывал российское вторжение

28 апреля, 16:49
Поделиться:
Послушник с 2017 года проживал на территории Почаевской лавры (Фото:пресс-служба СБУ)

Послушник с 2017 года проживал на территории Почаевской лавры (Фото:пресс-служба СБУ)

Служба безопасности сообщала о подозрении представителю УПЦ Московского патриархата, который публично оправдывал российскую агрессию против Украины. Ним оказался 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Офиса генпрокурора.

По данным следствия, послушник с 2017 года проживал на территории Почаевской лавры. Фигурант использовал профили в запрещенных российских социальных сетях, в которых активно распространял нарративы кремлевской пропаганды, сообщают правоохранители.

Видео дня

Кроме того, по данным СБУ, он хвалил высшее военно-политическое руководство России и пытался дискредитировать украинских защитников.

пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

«Выводом судебной лингвистической экспертизы подтверждено наличие в опубликованных им материалах за март 2022-январь 2023 оправдания агрессии РФ и глорифификации военных страны-захватчика», — сообщает прокуратура.

пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ
пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

СБУ уведомила мужчину о подозрении по статьям об оправдывании российской агрессии и о коллаборационной деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В Офисе генпрокурора добавили, что послушник имеет непогашенную судимость за убийство.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) УПЦ МП

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X