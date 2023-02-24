Среди задержанных — бывший мэр. СБУ заявила о разоблачении двух агитаторов, восхвалявших оккупантов 24 февраля, 17:53 СБУ заявила о разоблачении двух агитаторов, восхвалявших оккупантов (Фото:ssu.gov.ua)

Служба безопасности заявила, что в результате контрдиверсионных мер в северных регионах Украины задержала еще двух агитаторов, которые восхваляли агрессора.

По информации спецслужбы, злоумышленники массово распространяли через соцсети призывы к поддержке российских окупантов и оправдывали их военные преступления.

«Одним из вражеских агитаторов оказался бывший мэр райцентра в Черниговской области, осужденный за вымогательство взяток», — говорится в сообщении.

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По данным контрразведки СБУ, накануне полномасштабного вторжения он освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание за совершение преступления.

В ведомстве заявили, что во время оккупации области войсками РФ экс-глава решил продемонстрировать оккупантам, что готов к сотрудничеству.

По информации ведомства, он начал распространять в интернете сообщения, в которых хотел дискредитировать Силы обороны и популяризировал террористические организации «л/днр».

«После освобождения региона злоумышленник надеялся избежать правосудия, но сотрудники СБУ его разоблачили», — говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ заявили, что еще одной враждебной пропагандисткой является жительница Киева, которая публично призвала к захвату государственной власти и восхваляла кремлевский режим.

«Также она оправдывала российские воздушные удары по украинским городам, в результате чего погибли и ранены мирные жители», — говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

В ведомстве рассказали, что деструктивный контент злоумышленница распространяла в собственном аккаунте в запретной соцсети Вконтакте.

Киберспециалисты Службы безопасности поэтапно задокументировали ее подрывную деятельность и задержали.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 ( публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

ч.1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3. ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Обоим злоумышленникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются расследования.