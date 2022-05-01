Россияне готовили теракт. СБУ заявила о разоблачении диверсантов, планировавших сбить пассажирский самолет над территорией РФ или Беларуси 1 мая, 12:30 Цей матеріал також доступний українською Враги собирались сбить пассажирский самолет над территорией России или Белоруссии (иллюстративное фото) (Фото:Борисполь / Facebook)

Служба безопасности Украины обезвредила вражескую диверсионную группу, которая готовила теракт. По данным ведомства, российские агенты собирались сбить пассажирский самолет над территорией РФ или Беларуси и обвинить в этом Украину.

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Как сообщил представитель ведомства во время брифинга, СБУ удалось нейтрализовать глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага в ходе многоэтапной спецоперации.

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СБУ установила, что агенты генштаба вооруженных сил РФ планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и ее партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger американского производства.

Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе.

В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, являющийся кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил РФ с позывным Морпех.

Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске.

По его заданию, вражеские агенты пытались установить связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования «доверительных» отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых кадыровцев.

В дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности его организаторов.

Одновременно с разоблачением данных преступных планов СБУ узнала факты, доказывающие существенный уровень деградации разведслужб РФ. Среди прочего удалось установить, что Морпех врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задание фальсифицировать теракт в тылу Украины. В частности, готовились постановочные фото- и видеоматериалы о якобы «нападении на блокпост сил ТРО».

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