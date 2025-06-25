Продавали фейковые приложения Резерв+ и Дія. СБУ заявила о разоблачении схемы уклонения от мобилизации в трех областях Украины

В Черкасской, Киевской и Житомирской областях разоблачили схему уклонения от мобилизации (Фото: СБУ / Telegram)

Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачила в Черкасской, Киевской и Житомирской областях схему уклонения от мобилизации . Организаторы преступной группы продавали фейковые приложения Дія, Резерв+, а также поддельные документы.

Об этом сообщает СБУ в среду, 25 июня.

По данным следствия, в группировку входило пять человек. Они подделывали удостоверения военнообязанных, справки о прохождении ВВК и бронирования.

В СБУ отметили, что двое из фигурантов являются студентами Житомирского вуза. Они создали «клоны» приложений Дія и Резерв+ и вносили персональные данные в электронные кабинеты военнообязанных. Свои «приложения» дельцы продавали через Telegram-боты.

Продажей фиктивных приложений и подделкой документов также занимались трое жителей Черкасской области. Для изготовления фальшивых документов они оборудовали подпольную типографию на территории частной СТО. Стоимость их «услуг» составляла до 6,5 тыс. долларов с человека.

Во время обысков у фигурантов нашли фиктивные выводы ВВК, поддельные печати, мобильные телефоны, компьютерную технику и другое оборудование, которое они использовали для своей «работы».

Фото: СБУ / Telegram

СБУ пишет, что одному из фигурантов сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114−1 УК (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности всех участников «схемы». Им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.