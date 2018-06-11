СБУ разоблачила члена российского движения, разжигавшего за криптовалюту межнациональную рознь

Как рассказали в СБУ, злоумышленник был завербован ФСБ во время визитов в РФ

Служба безопасности Украины разоблачили в Хмельницкой области члена российской политической организации "Национальное освободительное движение", которая провоцировала межнациональную рознь и занималась антиукраинской пропагандой в интересах РФ.

"Житель Каменец-Подольского, находясь в составе вышеупомянутой организации, был завербован представителями ФСБ во время периодических выездов в Россию. По заданию кураторов он изготавливал листовки якобы украинских националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, провокационные материалы пропагандист получал от заказчиков через интернет, после чего распространял листовки в популярных среди иностранных туристов исторических и культурных местах региона.

"Оперативники спецслужбы зафиксировали, что агитатор также администрировал сообщество в одной из соцсетей, через которую распространял материалы в поддержку террористических организаций "Л/ДНР" и оправдывал российскую военную агрессию. Финансирование преступной деятельности злоумышленника осуществлялось представителями спецслужб РФ с использованием криптовалют", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала провокаторов, подбиравших участников для прокремлевской пропагандистской акции.