СБУ разоблачила чиновников Юго-Западной железной дороги на растрате 20 млн гривен

Трем фигурантам уголовного производства уже сообщено о подозрении в совершении правонарушений

СБУ разоблачила растрату 20 млн гривен должностными лицами регионального филиала Юго-Западная железная дорога.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, чиновники закупили по завышенной стоимости комплектующие к электровозам и приняли на баланс запчасти, которые, согласно экспертным исследованиям, по своему составу не соответствуют государственным стандартам качества.

"По заключению специалистов, использование некачественных запасных частей могло привести к преждевременному выходу их из строя и вызвать человеческие жертвы, нанести многомиллионные убытки на объектах критической инфраструктуры", - добавили в СБУ.

Вся продукция изъята, на нее наложен арест.

Трем фигурантам уголовного производства уже сообщено о подозрении в совершении правонарушений.