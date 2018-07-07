07 июля 2018, суббота

СБУ разоблачила чиновников Юго-Западной железной дороги на растрате 20 млн гривен

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Трем фигурантам уголовного производства уже сообщено о подозрении в совершении правонарушений
Фото: СБУ

Трем фигурантам уголовного производства уже сообщено о подозрении в совершении правонарушений

СБУ разоблачила растрату 20 млн гривен должностными лицами регионального филиала Юго-Западная железная дорога.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, чиновники закупили по завышенной стоимости комплектующие к электровозам и приняли на баланс запчасти, которые, согласно экспертным исследованиям, по своему составу не соответствуют государственным стандартам качества. 

"По заключению специалистов, использование некачественных запасных частей могло привести к преждевременному выходу их из строя и вызвать человеческие жертвы, нанести многомиллионные убытки на объектах критической инфраструктуры", - добавили в СБУ.

Вся продукция изъята, на нее наложен арест. 

Трем фигурантам уголовного производства уже сообщено о подозрении в совершении правонарушений.

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