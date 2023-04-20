СБУ разоблачила «чиновницу ДНР», сбежавшую в Киев как переселенка 20 апреля, 14:10 СБУ разоблачила чиновницу «МВД ДНР», которая переехала в Киев как переселенка (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве чиновницу «миграционной службы МВД ДНР», которая в начале полномасштабного вторжения сбежала в Киев как переселенка с востока и планировала выехать за границу.

Как сообщают в СБУ, в столице женщина поселилась в съемной квартире и начала оформлять документы для выезда за границу.

Но сотрудники контрразведки СБУ установили ее местонахождение. Злоумышленнице объявили о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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СБУ установила, что в сентябре 2014 года женщина добровольно вступила в ряды созданной Россией «миграционной службы МВД ДНР».

Там ее назначили «старшим инспектором» отдела адресно-справочной работы. На этой «должности» она выполняла указания местных гауляйтеров по подавлению движения сопротивления в регионе.

В частности, коллаборантка собирала информацию от «районных паспортных отделов» оккупированного Донецка об учредительных данных местных жителей. Полученные сведения она собирала в единую адресную базу, используемую боевиками для незаконных задержаний жителей города.

Также злоумышленница вела учет так называемых «сторожевых карт», где хранилась информация об украинских патриотах, разыскиваемых карательными органами «ДНР».

Во время обыска у злоумышленниціы была найдена «трудовая книжка», свидетельствующая о ее пребывании в составе оккупационных органов.