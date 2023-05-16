СБУ разоблачила блогера, который выкладывал в TikTok перемещение Сил обороны 16 мая, 06:43 СБУ установила местонахождение блоггера и прекратила его незаконную деятельность (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила блогера, распространявшего информацию о перемещении Сил обороны по территории Черкасской области.

Об этом сообщила СБУ.



Установлено, что злоумышленник лично снял фото и видео передвижения колонны украинской военной техники с боеприпасами и разместил полученные медиафайлы на своей странице в социальной сети ТикТок с привязкой к геолокации.

Видео дня

Распространенное видео в считанные минуты подхватили российские пропагандистские паблики, в том числе прокремлевские телеграмм-каналы с общей аудиторией более 100 тысяч подписчиков.

Более полумиллиона пользователей просмотрели упомянутый контент на персональной странице тикокера.

Как добавили в Офисе генерального прокурора, обнародованного мужчиной видеоматериала начали также распространять пользователи соцсети Инстаграм.

Злоумышленником оказался житель Александрийского района Кировоградской области. По данным следствия, в январе 2023 он приехал в Черкасскую область, где и снял на мобильный телефон движение колонны военной техники.

СБУ установила местонахождение блоггера и прекратила его незаконную деятельность. Свои действия он объяснил желанием « нарастить» аудиторию.

Во время обыска по адресу проживания фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон, который использовал для фиксации перемещения украинских войск и последующей публикации отснятого видео.

Фото: СБУ

Блоггеру объявлено подозрение по ч. 2 ст. 114-2 ( распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. В суд направлен обвинительный акт.

Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.