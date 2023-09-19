СБУ заявила о разоблачении блогера, который снимал здание Службы безопасности во Львове и призывал ударить по нему российскими ракетами

19 сентября, 13:03
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СБУ заявила о разоблачении блогера, который снимал здание Службы безопасности во Львове (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

СБУ заявила о разоблачении блогера, который снимал здание Службы безопасности во Львове (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

Во вторник, 19 сентября, СБУ сообщила о разоблачении блогера, который снимал здание Службы безопасности во Львове и призывал ударить по нему российскими ракетами.

В пресс-службе ведомства рассказали, что для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами.

В СБУ заявили, что для распространения таких призывов, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию на собственной странице в Instagram вблизи здания украинской спецслужбы.

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Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за рубежа дискредитировал сотрудников СБУ и призывал ударить по ним российским оружием. Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию в более 1,7 тысячи пользователей.

По данным следствия, злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, которые позиционируют себя как блогеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически «присоединяется» к стримам своего приспешника в Украине.

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В СБУ рассказали, что при обысках в помещениях фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокационной видеозаписи.

Сейчас фигурантам планируется сообщение о подозрении.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит тюремное заключение.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Львов Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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