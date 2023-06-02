Задержан белорусский агент, собиравший данные об обороне северных границ Украины
Гражданин Беларуси проживал в Ровенской области (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины задержала белорусского агента, который собирал информацию об обороне северных границ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, информатором оказался гражданин Беларуси. У него есть постоянный вид на жительство в Украине и длительное время предатель проживал в Ровенской области.
В начале полномасштабного вторжения РФ он был завербован сотрудником белорусского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ Украины и маршрутах перемещения военной техники.
Спецслужбы задержали его по месту его жительства во время попытки передачи разведданных.
Для выполнения разведзаданий в Ровенской области он обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.
Мужчине сообщили о подозрении, он находится под стражей.