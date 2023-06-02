Задержан белорусский агент, собиравший данные об обороне северных границ Украины

2 июня, 12:44
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Гражданин Беларуси проживал в Ровенской области (Фото:СБУ)

Гражданин Беларуси проживал в Ровенской области (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала белорусского агента, который собирал информацию об обороне северных границ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, информатором оказался гражданин Беларуси. У него есть постоянный вид на жительство в Украине и длительное время предатель проживал в Ровенской области.

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В начале полномасштабного вторжения РФ он был завербован сотрудником белорусского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ Украины и маршрутах перемещения военной техники.

Спецслужбы задержали его по месту его жительства во время попытки передачи разведданных.

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Для выполнения разведзаданий в Ровенской области он обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.

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Мужчине сообщили о подозрении, он находится под стражей.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Беларусь

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