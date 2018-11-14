СБУ разоблачила банду вымогателей, состоявшую из бывших и действующих полицейских

Злоумышленники вымогали у своих жертв от двух до пяти тысяч долларов

В Запорожской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, которая состояла из действующих и бывших сотрудников Нацполиции.

Как сообщается, банда специализировалась на вымогательстве.

По данным следствия, злоумышленники создали в социальных сетях фейковый сайт знакомств, на котором размещали объявления о предоставлении интимных услуг.

После этого они задерживали клиентов и требовали у них от двух до пяти тысяч долларов, шантажируя оглаской и уголовной ответственностью.

Задержали злоумышленников во время получения ими денег от очередной жертвы.