СБУ разоблачила банду вымогателей, состоявшую из бывших и действующих полицейских

В Запорожской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, которая состояла из действующих и бывших сотрудников Нацполиции.
Как сообщается, банда специализировалась на вымогательстве.
По данным следствия, злоумышленники создали в социальных сетях фейковый сайт знакомств, на котором размещали объявления о предоставлении интимных услуг.
После этого они задерживали клиентов и требовали у них от двух до пяти тысяч долларов, шантажируя оглаской и уголовной ответственностью.
Задержали злоумышленников во время получения ими денег от очередной жертвы.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
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