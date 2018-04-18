СБУ разоблачила агентурную сеть пророссийских террористов - видео

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть пророссийской террористической организации "ЛНР".

Как сообщили в ведомстве, она была создана под кураторством российских спецслужб.

"Четверо жителей Луганска были завербованы представителями так называемого "МГБ ЛНР". Граждане регулярно посещали подконтрольную украинской власти территорию. В случае отказа сотрудничать, террористы угрожали блокировать мужчинам выезд из ОРЛО. По заданию боевиков они должны были собирать сведения о расположении блокпостов ВСУ, перемещении украинских войск, фотографировать здания правоохранительных ведомств, фиксировать номера и марки автомобилей их сотрудников", - говорится в сообщении.

Ключевой участник группы был задержан в Лисичанске, когда забирал со специально оборудованного тайника носитель информации.

"Злоумышленник был завербован "МГБ ЛНР" примерно два года назад. Сначала в оккупированном Луганске он собирал для куратора сведения о проукраински настроенных граждан и подбирал для него потенциальных информаторов. Затем выполнял задания на контролируемой украинскими властями территории", - отметили в СБУ.

В частности, шпион передавал кураторам списки военнослужащих ВСУ и номера машин сотрудников СБУ, а также фотографировал здания СБ Украины, прокуратуры и суда Луганской области.

"Полученные данные боевики планировали использовать при подготовке террористических актов и покушений на жизнь украинских правоохранителей", - добавили в спецслужбе, отметив, что личность куратора шпионской сети уже установлена.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила шпионскую сеть "казаков".