Работал на ГРУ: СБУ разоблачила организатора агентурной сети РФ в Харьковской области
Как отметили в СБУ, злоумышленнику грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)
Сотрудники контрразведки разоблачили организатора агентурной сети российских захватчиков в Харьковской области.
Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленника, который с 2014 года проживает во временно оккупированном Россией Донецке, был завербован представителем главного управления генштаба ВС РФ (ГРУ).
Коллаборант привлекал к агентурной деятельности в пользу оккупантов жителей Харькова, преимущественно пенсионного возраста, участвовавших ранее в прокремлевских митингах так называемого «антимайдана».
В их задачи входил сбор информации о социально-политической обстановке в регионе, а также разведданных, касавшихся Сил обороны.
«В ходе следствия задокументирован факт получения и передачи злоумышленником разведывательной информации о конкретных видах военной техники Вооруженных сил Украины, их количестве и передвижении по городу», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В данное время 49-летнему злоумышленнику сообщили заочное подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.
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