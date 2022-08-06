СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть, разведывавшую позиции ВСУ на восточном фронте 6 августа, 11:30 СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть, разведывавшую позиции ВСУ (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины прекратила деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области.



Кроме того, злоумышленники «докладывали» агрессорам о последствиях обстрелов региона, масштабе разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что одним из «связных» сети был представитель оккупационной администрации РФ — «должностное лицо» так называемого «верховного суда ДНР», причастный к преследованиям и незаконному тюремному заключению украинцев.

В состав агентурной сети входило шесть местных жителей, завербованных спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения.

Они передавали захватчикам собранные данные через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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