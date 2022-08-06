СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть, разведывавшую позиции ВСУ на восточном фронте

6 августа, 11:30
СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть, разведывавшую позиции ВСУ (Фото:СБУ)

СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть, разведывавшую позиции ВСУ (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины прекратила деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области.

Кроме того, злоумышленники «докладывали» агрессорам о последствиях обстрелов региона, масштабе разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, сообщается на сайте ведомства.

Видео дня
Читайте также:

Директор школы в Киевской области подозревается в «сливе» позиций ВСУ российским оккупантам (Фото:Алла Душкина / Facebook) Директора школы, которая «сливала» позиции ВСУ в обмен на будущий пост «министра образования», отпустили под залог — ТСН

Отмечается, что одним из «связных» сети был представитель оккупационной администрации РФ — «должностное лицо» так называемого «верховного суда ДНР», причастный к преследованиям и незаконному тюремному заключению украинцев.

В состав агентурной сети входило шесть местных жителей, завербованных спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения.

Они передавали захватчикам собранные данные через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Донецкая область Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война на Донбассе Позиции Российская агентура Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

За пять месяцев войны Укрпочта провела четыре почтовых выпуска: «Русскій воєнний корабль, іді!!!», «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», «Українська мрія» та «Доброго вечора, ми з України!» (Фото:Коллаж НВ)
«В следующий раз приду с вечера» /
Сколько нужно стоять в очереди за военными марками Укрпочты с первым штемпелем и что будет на следующей
6 августа, 12:10
События
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Лучше быть наготове

Последние недели все разговоры — только вокруг того, будет ли рецессия в США. А еще изменит ли ФРС гнев на милость и намекнет на смягчение монетарной политики, учитывая возможный спад экономики.

6 августа, 12:01
Эксперты
Во время укладки объемных локонов используйте большую круглую щетку или брашинг (Фото:instagram.com/matildadjerf)
Не выходят из моды /
Прически из 70-х, которые пользуются популярностью
6 августа, 10:06
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X