СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, готовившую проникновение диверсантов в Николаев

17 мая, 15:08
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Как рассказали в СБУ, преступная группа состояла из пяти местных жителей (Фото:СБУ)

Как рассказали в СБУ, преступная группа состояла из пяти местных жителей (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть РФ, в задание которой входила подготовка проникновения вражеских диверсантов в Николаев.

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Как сообщается, разоблачить злоумышленников удалось благодаря многоэтапной спецоперации.

В состав группы, которая была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил, входили пять человек из числа местных жителей.

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«Для получения секретных сведений, включая позиции украинских подразделений, злоумышленники пытались „в темную“ использовать действующих военнослужащих. То есть выспрашивали у них секретную информацию в дружеском разговоре. После „успешного“ выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим — обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевской области», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В настоящее время задержанным коллаборантам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1526529791935057920
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Диверсант Война России против Украины ДРГ

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