СБУ и Нацполиция заявили о задержании агентов РФ, которые поджигали технику Сил обороны в Днепре и в Одессе

Служба безопасности и Национальная полиция заявили, что разоблачили еще двух российских агентов (Фото: СБУ)

Служба безопасности и Национальная полиция заявили о задержании двух российских агентов, которые за деньги совершали поджоги в Днепре и Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 15 апреля.

Украинская спецслужба говорит, что в Днепре разоблачили агента ФСБ, который поджег бронированный эвакуационный тягач БТС-4, который находился на станции Укрзализныци для дальнейшей переправки на передовую.

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Также, как отмечает Служба безопасности, фигурант пытался уничтожить с помощью легковоспламеняющейся смеси базовую станцию сотовой связи, чтобы «отрезать» местных абонентов от сети.

СБУ сообщила, что в Одессе подозрение получил 25-летний рецидивист, который уже имеет судимость за кражу, но во время испытательного срока совершил новое преступление.

Согласно материалам дела, злоумышленник отслеживал авто украинских военных, а затем при координации российских спецслужб поджигал транспорт.

По данным Службы безопасности, следующим заданием фигуранта должна была быть подготовка теракта на территории портового города. Для этого россияне поручили ему изготовить самодельное взрывное устройство с дистанционной активацией.

Правоохранители задержали агента «по горячим следам» вблизи места жительства сразу после первого поджога машины Сил обороны.

Сейчас обоим фигурантам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.