Курировали спецслужбы агрессора. СБУ заявила о разоблачении агента РФ, создавшего 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине 7 июня, 14:52 Цей матеріал також доступний українською СБУ разоблачила российского агента (Фото:СБУ/Facebook)

СБУ сообщила, что разоблачила агента РФ, создавшего 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине.

Об этом сообщает прессслужба ведомства в Twitter.

По данным кибердепартамента СБУ, злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы максимально распространить идеи «русского мира» в Украине.

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В СБУ заявили, что для этого киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ. В них регулярно оправдывали вооруженную агрессию России и глорифицировали ее участников.

Кроме того, из-за этих веб-ресурсов активно разгонялась заведомо ложная информация об ВСУ, дискредитировались украинские защитники.

Общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц.

Следователи СБУ задержали агента и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерным и отрицается вооруженная агрессия России против Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с возможной конфискацией имущества.

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