На Львовщине разоблачили агента ФСБ, который из тюрьмы искал корректировщиков «на свободе», ему грозит пожизненное заключение — СБУ 12 сентября, 11:46 Агентом оказался 48-летний житель Львовской области (Фото:СБУ/Телеграм)

Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, который из стен исправительной колонии, искал корректировщиков «на свободе» для российских ударов по Львову. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Агент ФСБ, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал подготовке ракетных атак РФ на военную и критическую инфраструктуру области.



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Среди главных целей российских оккупантов были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения Сил обороны Украины и местные теплоэлектростанции.



В СБУ отметили, что для сбора информации и наведения ракет на объекты в Украине, российский агент пытался создать сеть информаторов. К ней узник хотел привлечь своих близких родственников и знакомых.

По данным следствия, полученную информацию злоумышленник должен был передавать своему «куратору» из ФСБ. За каждое выполненное задание спецслужба обещала ему от 1 до 5 тысяч долларов. При этом сумма зависела от важности объекта.

Агентом оказался 48-летний житель Львовщины, который с 2019 года отбывает наказание за совершение тяжкого преступления.

ФСБ нашла заключенного через социальную сеть Одноклассники, в которой он поддерживал агрессию России против Украины. После этого российская спецслужба дистанционно завербовала заключенного под видом его знакомства с россиянкой.