СБУ заявила о ликвидации наркосиндиката, который торговал тяжелыми психотропами по всей Украине

СБУ и Нацполиция нейтрализовали масштабный наркокартель в Украине (Фото: Пресс-служба СБУ)

Служба безопасности заявила, что вместе с Нацполицией разоблачила 12 участников наркосиндиката, который торговал наркотиками и тяжелыми психотропами по всей территории Украины.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщила пресс-служба СБУ.

Спецслужба говорит, что по результатам спецоперации участников ячейки разоблачили в Киевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Расследование установило, что фигуранты организовали полный цикл наркобизнеса: от серийного производства товара до его реализации через разветвленную сеть дилеров.

Служба безопасности утверждает, что для изготовления и хранения незаконной продукции злоумышленники использовали арендованные складские помещения в разных регионах Украины.

По словам СБУ, чтобы продать готовый товар, фигуранты создали специальные интернет-магазины в Telegram, где предлагали собственный ассортимент.

«Для конспирации контактов участники наркогруппировки использовали анонимные чаты в мессенджерах под вымышленными никнеймами. Расчет с клиентами осуществляли только через криптовалютные операции, что позволяло замаскировать денежные потоки в нелегальном бизнесе», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, доставляли заказы наркокурьеры с помощью закладок или почтовых сервисов.

Спецслужба отмечает, что во время обысков по местам жительства и в нарколабораториях фигурантов изъяли более 30 кг психотропов, 5700 л прекурсоров и других химических соединений, а также смартфоны и банковские карты с доказательствами преступлений.

Кроме того, у злоумышленников обнаружили 44 взрывчатки, которые направили на экспертизу.

Сейчас фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров, совершенное преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное преступной организацией).

Дельцы находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.