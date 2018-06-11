11 июня 2018, понедельник

СБУ расследует деятельность общественной организации в Черновцах из-за пропаганды "Великой Румынии"

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СБУ изъяла карты с территорией Черновицкой области в составе так называемой
@ServiceSsu

СБУ изъяла карты с территорией Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии"

СБУ проводит следственные действия в одной из общественных организаций Черновцов, представители которой распространяли материалы, призывающие к нарушению территориальной целостности Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, проверяются данные в отношении представителей организации, которые во время публичного мероприятия в Черновцах демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".

Установлено, что опубликованные карты изготовлены для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летия создания "Великой Румынии".

"Участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой "исторической справедливости" через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возвращение" территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав Румынского государства", - сказано в сообщении СБУ.

В офисных помещениях общественной организации проходят следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность). Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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