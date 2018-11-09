09 ноября 2018, пятница

СБУ рассказала об издевательствах над заключенными в колониях террористов "ЛНР"

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Иллюстративное фото
Фото: СБУ

Иллюстративное фото

Украинское следствие заочно объявило о подозрении руководителям так называемого управления исполнения наказаний незаконных вооруженных формирований "ЛНР", причастных к жестокому обращению с заключенными.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, 12 оккупационным тюремщикам инкриминируют совершение преступлений по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). В общем оперативники установили почти 1,5 тыс. человек, причастных к пенитенциарной системе террористов "ЛНР".

По данным СБУ, несколько тысяч заключенных в оккупированных районах Луганской области содержатся в нечеловеческих условиях, без медицинской и правовой помощи. Подконтрольные РФ боевики регулярно издеваются над ними.

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Один из бывших заключенных рассказал оперативникам СБУ, что в колониях на оккупированной территории Славяносербского района заключенных унижают и физически и морально издеваются над ними.

"В колонию регулярно приезжал так называемый спецназ «ЛНР» для отработки на осужденных насильственных методов подавления неповиновения. Заключенных избивали, стреляли из автоматов над головами. В знак протеста осужденные несколько раз срывали флаг так называемой «ЛНР» и поднимали над колонией национальный флаг Украины", - рассказали в СБУ.

Кроме того, в исправительных учреждениях регулярно агитировали вступать в оккупационные войска, чтобы воевать против украинских военных.

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