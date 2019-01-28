СБУ раскрыла личности российских наемников в Судане, воевавших ранее на Донбассе - фото Вчера, 17:19 1136 Цей матеріал також доступний українською Omar Mahdi/Twitter Российские наемники защищают в Судане режим Омара аль-Башира Omar Mahdi/Twitter

Служба безопасности Украины обнародовала личные данные боевиков российской ЧВК Вагнера, которые воевали против украинских военных на Донбассе, а сейчас выполняют задачи Минобороны РФ в Судане.

Как сообщается, анализ паспортных данных наемников свидетельствует о том, что подавляющее большинство из них оформляли документы в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ, которое также выдавало фальшивые паспорта офицерам ГРУ Анатолию Чепиге (Боширов) и Александру Мишкину (Петров), участвовавшим в химатаке в Солсбери.

"Серия и номера загранпаспортов наемников ЧВК Вагнера, а также место их оформления еще раз подтверждают - это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ, какой именно "шпиль" в Судане или ЦАР они посещали", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Также отмечается, что, кроме россиян в составе Вагнера в Судан были направлены также граждане других стран, в том числе и непризнанных, а также жители оккупированного Крыма, перешедшие на сторону захватчиков.

Российские наемники в Судане СБУ обнародовала личные данные боевиков ЧВК Вагнера, выполняющих задачи Минобороны РФ в Судане.

Напомним, ранее британская газета The Times рассказала об участии российских наемников в подавлении протестов жителей Судана против режима Омара аль-Башира, который находится в международном розыске за геноцид и преступления против человечности.

Позже эту информацию подтвердили и в СБУ.