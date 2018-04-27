СБУ раскрыла детали задержания в Подольском райсуде Киева

Служба безопасности Украины обнародовала детали следственных действий в Подольском районном суде Киева.

По данным спецслужбы, один из судей совместно с чиновником аппарата требовали у предпринимателя взятку в размере $10 тыс. за положительное решение по делу об упущенной материальной выгоде.

Их разоблачили на рабочих местах после получения всей суммы взятки.

Сейчас продолжаются обыски по месту работы и жительства должностных лиц и проверяется информация о причастности еще одного судьи Подольского суда.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 27 января СМИ сообщили о задержании двух судей Подольского районного суда Киева и их помощника.