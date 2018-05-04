СБУ проводит обыски во всех отделениях полиции Запорожья

Генерал Сергей Комиссаров после руководства полиции в Луганской области 3 мая возглавил Запорожское управление

В пятницу, 4 мая, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски во всех городских отделениях Национальной полиции и отдельных прокуратурах.

Как пишет 061.ua правоохранители подтверждают обыски, но на данный момент детали не раскрывают

Вместе с СБУ, следственные действия проводят также представители департамента внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Так, обыски проводят в Коммунарском, Шевченковском, Днепровском и Вознесеновском райотделах полиции и местных прокуратурах.

Издание Первый Запорожский со ссылкой на источники пишет, что речь идет о расследовании дел, в рамках которых люди, как правило без определенного места жительства, пишут явку с повинной за преступления, которых не совершали ("дела-многоэпизодники"). Это позволяет следователям улучшать показатели раскрываемости.

Предполагается также, что обыски могут быть связаны с назначением нового руководителя Нацполиции Запорожской области.

3 мая руководитель НП Сергей Князев представил нового главу областной полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Сергей Комиссаров. До этого он возглавлял полицию Луганской области.

Ранее НВ сообщало, что по факту конфликта со стрельбой в Дарницком районе Киева были задержаны три человека. В ходе конфликта ранение в ногу получил сотрудник СБУ, его госпитализировали.