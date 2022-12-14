Ищут запрещенные предметы. СБУ проводит проверку на объектах УПЦ МП в девяти областях Украины — фото
СБУ проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП (Фото:СБУ)
В среду, 14 декабря сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
С проверкой пришли в:
- Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (Ужгород);
- Свято-Покровскую церковь (Ужгород);
- Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
- Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
- Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);
- Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища Юзефин (Сарненский район);
- Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимнее, Владимирский район);
- Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
- Свято-Духовский кафедральный собор (Ромны);
- Архидияконо-Стефановскую церковь (Ромны);
- Свято-Троицкий храм (Львов);
- Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
- Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);
- Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);
- Овручско-Коростенская епархия (г. Овруч);
- Свято-Василовский собор (г. Овруч);
- Свято-Василевский женский монастырь (г. Овруч);
- Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).
Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
В СБУ заявили, что учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.
1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.
22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.
15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.
В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».