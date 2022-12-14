Ищут запрещенные предметы. СБУ проводит проверку на объектах УПЦ МП в девяти областях Украины — фото 14 декабря, 11:27 СБУ проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП (Фото:СБУ)

В среду, 14 декабря сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С проверкой пришли в:

Кафедральный Свято-Воздвиженский собор ( Ужгород);

Ужгород); Свято-Покровскую церковь ( Ужгород);

Ужгород); Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь ( Черновицкий район);

Черновицкий район); Свято-Успенский мужской монастырь ( Черновицкий район);

Черновицкий район); Свято-Успенский мужской монастырь ( Ровенский район);

Ровенский район); Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища Юзефин ( Сарненский район);

Юзефин Сарненский район); Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь ( с. Зимнее, Владимирский район);

с. Зимнее, Владимирский район); Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены ( с. Константиновка Николаевского района);

с. Константиновка Николаевского района); Свято-Духовский кафедральный собор ( Ромны);

Ромны); Архидияконо-Стефановскую церковь ( Ромны);

Ромны); Свято-Троицкий храм ( Львов);

Львов); Храм преподобного Амфилохия Почаевского ( г. Мостиска);

г. Мостиска); Церковь Покрова Пресвятой Богородицы ( г. Борислав);

г. Борислав); Кафедральный собор Рождества Христова ( г. Коростень);

г. Коростень); Свято-Преображенский кафедральный собор ( г. Овруч);

г. Овруч); Овручско-Коростенская епархия ( г. Овруч);

г. Овруч); Свято-Василовский собор ( г. Овруч);

г. Овруч); Свято-Василевский женский монастырь ( г. Овруч);

г. Овруч); Церковь Иконы Казанской ( пгт. Чернобаевка).

Видео дня

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

В СБУ заявили, что учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».