СБУ пришла с обыском в монастырь московского патриархата в Сумской области 21 декабря, 11:53 Проверка проходит в рамках контрдиверсионных мероприятий (Фото:СБУ)

Правоохранители пришли с проверкой в Софрониево-Молченский мужской монастырь подконтрольного РПЦ московского патриархата в Сумской области.

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Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

Фото: СБУ

Там рассказали, что речь идет о контрдиверсионных мероприятиях, цель которых — не позволить использовать религиозные общины в качестве ячеек так называемого "русского мира" и защитить население от «провокаций и террористических актов».

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«При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению. Все действия совершаются в пределах действующего законодательства», — подчеркнули в СБУ.