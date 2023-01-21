СБУ проводит мероприятия возле объектов критической инфраструктуры в Киеве 21 января, 11:31 СБУ проводит безопаснические мероприятия в Киеве (Фото:СБУ)

Служба безопасности, Нацполиция, Нацгвардия и ВСУ днем в субботу, 21 января, проводят контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района Киева, в частности, в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях.



Как сообщили в пресс-службе СБУ, целью таких мер является усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

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Силовики предупреждают о возможном ограничении прохода и проезда по улицам района, проверке документов граждан и осмотре автомобилей.

Кроме того, будет осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - подчеркнули в ведомстве.

