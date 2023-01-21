СБУ проводит мероприятия возле объектов критической инфраструктуры в Киеве
СБУ проводит безопаснические мероприятия в Киеве (Фото:СБУ)
Служба безопасности, Нацполиция, Нацгвардия и ВСУ днем в субботу, 21 января, проводят контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района Киева, в частности, в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, целью таких мер является усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.
Силовики предупреждают о возможном ограничении прохода и проезда по улицам района, проверке документов граждан и осмотре автомобилей.
Кроме того, будет осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - подчеркнули в ведомстве.