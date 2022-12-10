СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Харьковской области 10 декабря, 09:49 СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ МП в Харьковской области (Фото:СБУ)

В субботу, 10 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Харьковской области в Facebook.

Отмечено, что речь идет об объектах Харьковской епархии:

• Свято-Покровский мужской монастырь;

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• Свято-Благовещенский кафедральный собор;

• Свято-Казанский храм;

• Храм иконы «Взыскание погибших»;

• Свято-Успенский храм;

• Свято-Петро-Павловский храм;

• Свято-Николаевский храм;

• Свято-Валентиновский храм;

• Ольгинский храм;

• Храм царицы Тамары;

• Свято-Архангело-Михайловский храм;

• Храм Георгия Победоносца;

• Свято-Владимирский храм;

• а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).

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Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.



В ведомстве добавили, что учитывая вооруженную агрессию РФ, данные меры необходимы для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов.



При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.



1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».