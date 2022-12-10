СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Харьковской области
СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ МП в Харьковской области (Фото:СБУ)
В субботу, 10 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области.
Об этом сообщает Управление СБ Украины в Харьковской области в Facebook.
Отмечено, что речь идет об объектах Харьковской епархии:
• Свято-Покровский мужской монастырь;
• Свято-Благовещенский кафедральный собор;
• Свято-Казанский храм;
• Храм иконы «Взыскание погибших»;
• Свято-Успенский храм;
• Свято-Петро-Павловский храм;
• Свято-Николаевский храм;
• Свято-Валентиновский храм;
• Ольгинский храм;
• Храм царицы Тамары;
• Свято-Архангело-Михайловский храм;
• Храм Георгия Победоносца;
• Свято-Владимирский храм;
• а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).
Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
В ведомстве добавили, что учитывая вооруженную агрессию РФ, данные меры необходимы для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.
1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.
22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.
15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.
В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».