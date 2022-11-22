Борьба с ячейками «русского мира»: СБУ ищет диверсантов в зданиях Московского патриархата в Ровенской области 22 ноября, 11:10 В СБУ объяснили, что проверка связана с работой по противодействию подрывной деятельности РФ (Фото:СБУ)

В Ровенской области правоохранители проводят контрразведывательные мероприятия на территории монастырей так называемого Московского патриархата.

Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Проверка проходит совместно с Национальной полицией и НГУ на территории Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии.

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Как рассказали в СБУ, это связано с системной работой «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

«Учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан», — пояснили в спецслужбе.

В связи с этим принимаются меры для:

— недопущения использования религиозных общин в качестве ячейки «русского мира»;

— проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. п. ;

— обеспечение безопасности населения от провокаций и террористических актов.

«Все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины», — добавили в ведомстве.

Проверка проводится также в Киево-Печерской Лавре, где ранее проходили богослужения с прославлением России.