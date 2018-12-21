СБУ проверила один из мотивов убийства Гандзюк, в деле - уже семь подозреваемых Сегодня, 16:09 131 Цей матеріал також доступний українською Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября Фото: Сергей Мазур/Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины провели неотложные следственные действия в рамках отработки одной из версий мотива убийства херсонской активисты Екатерины Гандзюк.

В частности, следователи СБУ проверили связь между убийством Гандзюк и разоблачением активисткой схемы незаконной вырубки леса в Херсонской области, к которой причастны представители местной и областной власти.

Во время следственных действий было установлено, что на территории Голопристанского, Алешковского и других районов области действительно незаконно вырубают деревья для продажи. Незаконные действия, по данным СБУ, проводятся при содействии "должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления".

"Факты массовой вырубки лесов маскируются под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев. "Легализованная" таким образом древесина легализуется для дальнейшей перепродажи", - подчеркнули в спецслужбе.

В деле об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено о подозрении семи фигурантам, отметили в СБУ.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активиста получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

С ожогами Гандзюк госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

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В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все, кроме Торбина (он - возможный организатор), признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.