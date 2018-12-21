Кристина Бердинских
Богат и токсичен. Кто такой Николай Злочевский?
Роман Бессмертный
Земля – это вопрос выживания Украины
Павел Казарин
Два мифа об Украине
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море

СБУ проверила один из мотивов убийства Гандзюк, в деле - уже семь подозреваемых

Сегодня, 16:09
131
Цей матеріал також доступний українською

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября

Фото: Сергей Мазур/Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины провели неотложные следственные действия в рамках отработки одной из версий мотива убийства херсонской активисты Екатерины Гандзюк.

В частности, следователи СБУ проверили связь между убийством Гандзюк и разоблачением активисткой схемы незаконной вырубки леса в Херсонской области, к которой причастны представители местной и областной власти.

Во время следственных действий было установлено, что на территории Голопристанского, Алешковского и других районов области действительно незаконно вырубают деревья для продажи. Незаконные действия, по данным СБУ, проводятся при содействии "должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления".

"Факты массовой вырубки лесов маскируются под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев. "Легализованная" таким образом древесина легализуется для дальнейшей перепродажи", - подчеркнули в спецслужбе.

В деле об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено о подозрении семи фигурантам, отметили в СБУ.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активиста получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

С ожогами Гандзюк госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Коррупция, сепаратизм, равнодушие. Против чего боролась Екатерина Гандзюк
Все виновные будут найдены и осуждены. Видеообращение Екатерины Гандзюк за месяц до смерти - полный текст
Наезд грузовиком, выстрелы в спину, избиения. Самые громкие нападения на общественных активистов в Украине за год

В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все, кроме Торбина (он - возможный организатор),  признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.

Теги:   Екатерина Гандзюк Херсонская область СБУ

Спецтема   Убийство Гандзюк

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 14:00

article_img
В Украине заработал электронный кабинет водителя: что это значит

ТОП-3 мнений

Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
8322
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Тяжелый день для России
5712
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
5712
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
12514
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
11137
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Владимир Дважды Красное Солнышко
8347
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29086
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25181
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
20990

Читайте также

Экономика

Сегодня, 13:22

article_img
Выплата пенсий. Новогоднего аванса в этом году не будет
Книги

Сегодня, 12:45

article_img
10 лучших украинских книг 2018 года. Литературный гид писателя
Гаджеты

Сегодня, 11:15

article_img
Вместо айфона. 10 лучших недорогих гаджетов в подарок на Новый год 2019

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться