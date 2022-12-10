Сухпайки оккупантов и не только. СБУ провела обыски в Харьковской епархии УПЦ МП 10 декабря, 17:46 СБУ провела обыски в Харьковской епархии УПЦ МП (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины провела обыски на религиозных объектах Харьковской епархии УПЦ МП. Была найдена прокремлевская литература, сотни тысяч налички и сухпайки оккупантов.

В пресс-службе СБУ уточнили, что на территории епархии обнаружены библиотеки с литературой, восхваляющей страну-агрессора, а также большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли.

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В одной из церквей хранились сухпайки российских оккупантов. Там же разоблачили монаха с паспортом России.

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Правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий, уточнили в СБУ.

В субботу, 10 декабря, СБУ сообщила, что разоблачила диакона одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП), который публично одобрял проведение незаконного референдума по «присоединению» региона к РФ.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».