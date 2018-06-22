СБУ провела обыски на Житомирском бронетанковом заводе из-за схем при закупках БМП

ЖБЗ закупил гусеницы к БМП, однако принял и установил уже бывшие в использовании комплектующие

Сводная группа правоохранителей провела ряд обысков 22 июня на складских и офисных помещениях в государственном предприятии Житомирский бронетанковый завод. В ходе обысков были обнаружены гусеничные комплекты, поставленные ООО Научно-производственная компания Новая и документы на их поставки.

Обыски на ЖБЗ проходили по делу о присвоении и растрате государственных средств при закупках комплектующих (гусениц) к боевым машинам пехоты (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона.

Следственные действия проводили сотрудники областного управления СБУ совместно с коллегами из департамента внутренней безопасности Государственного концерна Укроборонпром и специалистом Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Актуальность данного вопроса обусловлена необходимостью проверки полученной в ходе досудебного расследования информации о поставленных государственному предприятию ООО НПК НОВАЯ под видом "новых" гусеничных комплектов к боевым машинам пехоты, которые по данным следствия ранее находились в использовании, и рыночная стоимость которых соответственно ниже, чем предусмотрено договором", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, одновременно были проведены еще пять обысков в Житомире и Харькове. В частности, по месту нахождения производственных мощностей подрядчика, ООО НПК НОВАЯ, а также по месту жительства его руководителей.

Ранее НВ провело расследование о схемах при закупках военной техники в Украине. В материале Служили два товарища в том числе была описана схема во время закупок Житомирским бронетанковым заводом в Польше, у компании Wtorplast списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска.

Польская компания, в свою очередь, сначала покупала их у чешской компании Excalibur Army по € 20-25 тыс. За единицу - фактически, по цене металлолома, согласно документам, имеющимся в распоряжении НВ. Затем Wtorplast разбирала БМП - отделяла башни от шасси.

Далее ЖБЗ, который входит в госконцерна Укроборонпром, завозил все это отдельно в Украину: каждый башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси - по $99 тыс. Далее завод "ремонтировал" БМП - просто соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составила еще $40 тыс. за единицу.

В результате БМП стоимостью € 20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс.

Кроме того, Житомирский бронетанковый завод оказывался в эпицентре скандала из-за хищений в 2016 году.