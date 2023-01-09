СБУ предупредила об антитеррористических контрдиверсионных мерах в Харькове 9−10 января

9 января, 05:31
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Мероприятия СБУ пройдут в одном из районов Харькова (Фото:Vladislav Abdula/Facebook)

Мероприятия СБУ пройдут в одном из районов Харькова (Фото:Vladislav Abdula/Facebook)

Спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что 9−10 января в одном из районов Харькова будут проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия.

«9−10 января на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия. Помимо СБУ в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств», — сообщил Абдула.

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Он отметил, что целью проведения мер является повышение безопасности мирного населения Харькова и усиление защищенности объектов критической инфраструктуры.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/pfbid0bt66zPLm8HanS7drjKPaDxHusp272KdnBtgE8fgq5NL6sW9UxKNmPT32y3YhsmRLl&show_text=true&width=500
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Харьков

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