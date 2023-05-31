Использует РФ. СБУ призвала сообщать о трансляциях с уличных вебкамер

31 мая, 02:23
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РФ использует уязвимость вебкамер, чтобы корректировать ракетные обстрелы в режиме реального времени (Фото:pexels @pixabay)

РФ использует уязвимость вебкамер, чтобы корректировать ракетные обстрелы в режиме реального времени (Фото:pexels @pixabay)

Служба безопасности Украины призвала владельцев уличных вебкамер прекратить онлайн-трансляции. Граждан попросили сообщать о таких стримах.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В спецслужбе объяснили, что РФ использует уязвимость вебкамер, чтобы корректировать ракетные обстрелы в режиме реального времени.

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«Информацию с камер россияне могут получать из онлайн-трансляции через стриминговые платформы или через хакерский „взлом“», — пояснили в СБУ.

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Сообщить о выявленных стримах с уличных камер можно на официальный чат-бот СБУ. Прежде всего это касается автоматической видеофиксации обстановки вокруг жилых и социальных сооружений, дорожно-транспортных, промышленных и торговых объектов.

В СБУ напомнили, что за распространение фото- и видеоматериалов о деятельности Сил обороны и последствий вражеских обстрелов грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Накануне представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что обнародование в соцсетях и медиа обломков ракет может России определить, каким типом вооружения украинские силы ПВО отработали по вражеским целям.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) ПВО Война в Украине

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