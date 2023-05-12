СБУ прокомментировала обыски в черновицкой IT-компании ImproveIT Solutions 12 мая, 20:28 Сотрудники ImproveIT Solutions фотографируются в День вышиванки (Фото:Improveit Solutions via Facebook)

Служба безопасности Украины прокомментировала обыски в черновицкой IT-компании ImproveIT Solutions.

«Недавно сотрудники киберполиции проводили обыски в IT-компании ImproveIT Solutions, которые проходили в рамках уголовного производства, начатого следователями Национальной полиции. Мероприятия проходили одновременно в нескольких городах Украины, включая ряд адресов в Черновцах. Сотрудники СБУ были вовлечены в мероприятия исключительно по поручению следователей Национальной полиции», — заявила пресс-служба СБУ в комментарии NV.

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В СБУ заверили, что никакого расследования «по данному факту» не проводят, а подробную информацию о результатах следственных действий могут предоставить сотрудники Национальной полиции как представители органа досудебного расследования.

Ранее СМИ со ссылкой на Львовский IT Кластер сообщали об обысках в черновицком офисе ImproveIT Solutions и изъятии рабочих ноутбуков у ее сотрудников на основании подозрения, которое не касается компании или ее сотрудников.

Представители кластера убеждены, что изъятие ноутбуков это средство давления.

Во Львовском IT Кластере подчеркивали, что соучредитель компании Тарас Черный несет службу в 47 ОМБр Магура.

В апреле в Верховной Раде зарегистрировали законопроект Маски шоу-стоп, который запретит изымать технику компаний во время обысков.

В ноябре 2018 года в Украине вступил в силу так называемый закон Маски-шоу стоп-2, согласно которому следователи и прокуроры должны компенсировать ущерб за свои неправомерные действия в ходе расследования дел.

В декабре 2021 года сообщалось, что законопроект Маски-шоу стоп 3 подадут в Раду в ближайшие месяцы.