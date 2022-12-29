Осматривают территории, проверяют людей. СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области
СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области (Фото:www.facebook.com/ssu.khmelnitsky)
В четверг, 29 декабря СБУ проводит контрразведывательные меры на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.
Об этом говорится в сообщении областного управления СБУ.
Сотрудники СБУ проводят их на семи объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.
В частности речь идет о:
- Епархиальном управление Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Шепетовка);
- Рождество-Богородичном мужском монастыре (с.Городище Шепетовского р-на);
- Женском монастыре святой праведной Анны (г. Славута);
- Храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);
- Храме Святых мученец Веры, Надежды, Любви и Софии (г.Шепетовка);
- Соборе иконы Божией Матери Неопалимая Купина ( г. Нетишин);
- Свято-Воскресенском храме (пгт. Виньковцы).
Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
В ведомстве заявили, что учитывая вооруженную агрессию РФ, одна из задач этих мер — исключить возможность использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:
- осматривают указанные территории и помещения для выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.
22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.
15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.
В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».