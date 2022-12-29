Осматривают территории, проверяют людей. СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области 29 декабря, 11:35 СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области (Фото:www.facebook.com/ssu.khmelnitsky)

В четверг, 29 декабря СБУ проводит контрразведывательные меры на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.

Об этом говорится в сообщении областного управления СБУ.

Сотрудники СБУ проводят их на семи объектах УПЦ МП в Хмельницкой области.

В частности речь идет о:

Епархиальном управление Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе ( г. Шепетовка);

г. Шепетовка); Рождество-Богородичном мужском монастыре ( с.Городище Шепетовского р-на);

с.Городище Шепетовского р-на); Женском монастыре святой праведной Анны ( г. Славута);

г. Славута); Храме Свято-Рождество-Богородичного прихода ( г. Славута);

г. Славута); Храме Святых мученец Веры, Надежды, Любви и Софии ( г.Шепетовка);

г.Шепетовка); Соборе иконы Божией Матери Неопалимая Купина ( г. Нетишин);

г. Нетишин); Свято-Воскресенском храме ( пгт. Виньковцы).

Видео дня

Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В ведомстве заявили, что учитывая вооруженную агрессию РФ, одна из задач этих мер — исключить возможность использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

осматривают указанные территории и помещения для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».