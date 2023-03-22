Разгоняла фейки по заказу спецслужб РФ. В Хмельницкой области разоблачили ботоферму 22 марта, 18:11 СБУ разоблачила в Хмельницкой области российскую ботоферму, через которую разгоняли фейки о войне в Украине (Фото:СБУ/Telegram)

Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали пророссийскую ботоферму в Хмельницкой области, которая распространяла фейки о ситуации на фронте и дискредитировала ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Отмечается, что более 2 тысяч ботов распространяли дезинформацию, призвали украинцев уклоняться от мобилизации, дискредитировали Силы обороны и военно-политическое руководство Украины.

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Основными «заказчиками услуг» ботофермы были представители спецслужб России. Они покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях вроде бы от имени рядовых украинцев.

По информации следствия, ботоферму организовал житель Каменец-Подольского, бывший полицейский.

Мужчина разместил Аппаратно-программный комплекс для "выращивание" ботов в собственной квартире. Специальное оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных аккаунтов. Оплату за «аренду» фейковых аккаунтов получал через российские электронные платежные системы.

Из-за проведения информационных диверсий агрессор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в западных регионах Украины.

В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику, 240 SIM-карт операторов мобильной связи, специализированное оборудование и программное обеспечение. Изъятая техника направлена на экспертизу.

Ему планируют сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), что наказывается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.