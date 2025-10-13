СБУ заявила о задержании дезертира, который по заказу РФ готовил теракт в центре Запорожья

Службы безопасности Украины заявила, что предотвратила теракт, который, по данным ведомства, готовили российские спецслужбы в Запорожье. Правоохранители задержали дезертира и агента РФ, который планировал заложить самодельное взрывное устройство в одном из многолюдных мест города.

Об этом в понедельник, 13 октября, сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что злоумышленник должен был оставить взрывчатку в центре Запорожья и дистанционно привести ее в действие во время «часа пик», после чего должен был доложить о выполненном задании куратору из РФ.

Как установили правоохранители, фигурантом оказался 37-летний мобилизованный из Мирнограда Донецкой области, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в Киеве. В столице он искал «легкие заработки» через Telegram-каналы и попал в поле зрения российских спецслужб.

После вербовки злоумышленнику дали задание для проверки — собрать данные о блокпостах и расположении украинских подразделений. Позже его направили в Запорожье для подготовки теракта.

Во время обысков в квартире задержанного правоохранители обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства и миникамеру, которую мужчина планировал установить возле места подрыва, чтобы зафиксировать последствия теракта.

Задержанному объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 — государственная измена в условиях военного положения;

ч. 4 ст. 408 — дезертирство;

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение со взрывчатыми веществами;

ч. 2 ст. 263−1 — незаконное изготовление взрывных устройств.

Сейчас фигурант находится под стражей без возможности внесения залога. За содеянное ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.