СБУ заявила о задержании жителя Донецка, пытавшегося устроить теракт возле детской площадки в Запорожье Сегодня, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео СБУ Террориста задержали на месте установки взрывного устройства Скриншот с видео СБУ

В пятницу, 7 июня, Служба безопасности Украины заявила о предотвращении теракта возле одной из детских площадок в Запорожье.

По словам представителя спецслужбы, приехавший из Донецка злоумышленник оставил взрывное устройство в контейнере для мусора.

При этом отмечается, что сотрудники СБУ «вели» его с самого заезда на подконтрольную Украине территорию и сумели тайно от него обезвредить бомбу, чтобы в дальнейшем зафиксировать процесс ее установки.

Оставив взрывное устройство в мусорном контейнере, злоумышленник уехал с места, чтобы в дальнейшем активировать его дистанционно с помощью мобильного телефона. Однако, не обнаружив спустя некоторое время в СМИ никаких сообщений о взрывах, он решил вернуться на место установки бомбы, где и был задержан оперативниками.

Других подробностей относительно подготовки теракта на данное время нет.