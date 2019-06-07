СБУ заявила о задержании жителя Донецка, пытавшегося устроить теракт возле детской площадки в Запорожье
В пятницу, 7 июня, Служба безопасности Украины заявила о предотвращении теракта возле одной из детских площадок в Запорожье.
По словам представителя спецслужбы, приехавший из Донецка злоумышленник оставил взрывное устройство в контейнере для мусора.
При этом отмечается, что сотрудники СБУ «вели» его с самого заезда на подконтрольную Украине территорию и сумели тайно от него обезвредить бомбу, чтобы в дальнейшем зафиксировать процесс ее установки.
Оставив взрывное устройство в мусорном контейнере, злоумышленник уехал с места, чтобы в дальнейшем активировать его дистанционно с помощью мобильного телефона. Однако, не обнаружив спустя некоторое время в СМИ никаких сообщений о взрывах, он решил вернуться на место установки бомбы, где и был задержан оперативниками.
Других подробностей относительно подготовки теракта на данное время нет.