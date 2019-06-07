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СБУ заявила о задержании жителя Донецка, пытавшегося устроить теракт возле детской площадки в Запорожье

Сегодня, 14:15
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СБУ заявила о задержании жителя Донецка, пытавшегося устроить теракт возле детской площадки в Запорожье - фото

Скриншот с видео СБУ

Террориста задержали на месте установки взрывного устройства

В пятницу, 7 июня, Служба безопасности Украины заявила о предотвращении теракта возле одной из детских площадок в Запорожье.

По словам представителя спецслужбы, приехавший из Донецка злоумышленник оставил взрывное устройство в контейнере для мусора.

При этом отмечается, что сотрудники СБУ «вели» его с самого заезда на подконтрольную Украине территорию и сумели тайно от него обезвредить бомбу, чтобы в дальнейшем зафиксировать процесс ее установки.

Оставив взрывное устройство в мусорном контейнере, злоумышленник уехал с места, чтобы в дальнейшем активировать его дистанционно с помощью мобильного телефона. Однако, не обнаружив спустя некоторое время в СМИ никаких сообщений о взрывах, он решил вернуться на место установки бомбы, где и был задержан оперативниками.

Других подробностей относительно подготовки теракта на данное время нет.

Теги:   СБУ Российская агрессия Донецк Терроризм Теракт Запорожье

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