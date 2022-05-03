В СБУ заявили, что предотвратили ракетные обстрелы объектов Нацгвардии и разоблачили предателей — видео

3 мая, 14:14
Цей матеріал також доступний українською
Работники СБУ предотвратили ракетные обстрелы объектов Нацгвардии (Фото:Служба безопасности Украины)

Работники СБУ предотвратили ракетные обстрелы объектов Нацгвардии (Фото:Служба безопасности Украины)

СБУ сообщила, что предотвратила ракетные обстрелы объектов Нацгвардии и разоблачила предателей, присоединившихся к оккупантам.

Война России против Украины — главные события 3 мая

В ведомстве заявили, что в Киевской области контрразведка СБУ задержала российского агента, который передавал врагу данные о дислокации запасного пункта подразделений Нацгвардии.

Видео дня

«В этой информации оккупанты нуждались для осуществления ракетных ударов. Следователи сообщили задержанному о подозрении», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1521438102396588032
https://www.youtube.com/watch?v=WosN76lI2dI&t=1s

В СБУ добавили, что были задержаны еще два предателя на территории столичного региона.

Слушайте подкаст на эту тему

«Ими оказались два жителя Броварского района, которые во время временной оккупации одного из поселков присоединились к оккупантам», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Нацгвардия Украины Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X