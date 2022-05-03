В СБУ заявили, что предотвратили ракетные обстрелы объектов Нацгвардии и разоблачили предателей — видео
Работники СБУ предотвратили ракетные обстрелы объектов Нацгвардии (Фото:Служба безопасности Украины)
СБУ сообщила, что предотвратила ракетные обстрелы объектов Нацгвардии и разоблачила предателей, присоединившихся к оккупантам.
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В ведомстве заявили, что в Киевской области контрразведка СБУ задержала российского агента, который передавал врагу данные о дислокации запасного пункта подразделений Нацгвардии.
«В этой информации оккупанты нуждались для осуществления ракетных ударов. Следователи сообщили задержанному о подозрении», — говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что были задержаны еще два предателя на территории столичного региона.
«Ими оказались два жителя Броварского района, которые во время временной оккупации одного из поселков присоединились к оккупантам», — говорится в сообщении.
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