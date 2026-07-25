СБУ поразила в Каспийском море российский ракетный катер, два грузовых судна и нефтедобывающую платформу

Взрыв в Ростове-на-Дону РФ после атаки дронов СБУ 25 июля 2026 года (Фото: Скриншот видео / соцсети)

Служба безопасности Украины в ночь на субботу, 25 июля, поразила дальнобойными дронами ряд российских военных целей в акватории Каспийского моря и в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении СБУ.

Украинские дроны поразили российский ракетный катер проекта 12418 Молния. Также были атакованы грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией, сообщила СБУ.

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В Каспийском море также поражена нефтедобывающая платформа месторождения имени Филановского.

В Ростове-на-Дону дроны СБУ поразили многофункциональную радиолокационную станцию 92Н6Е Grave Stone — компонент зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф, из которого российские оккупанты обстреливают Украину. Также в результате атаки СБУ были уничтожены российский ЗРК Тор-М2, комплекс радиоэлектронной борьбы Поле-21 и два склада РФ с FPV-дронами.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины ночью поразили российский НПЗ в Тюмени, оборонное предприятие в Кирове и склад Wildberries в Екатеринбурге.