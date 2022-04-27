Спецслужбы РФ насильно вывозят иностранцев из Херсона в оккупированный Крым — СБУ 27 апреля, 13:55 Цей матеріал також доступний українською Россия захватила Херсон в первые дни войны (Фото:t.me/hueviyherson)

Служба безопасности Украины получила доказательства, что офицеры ФСБ пытаются насильственно вывозить иностранных граждан, проживающих в Херсоне и создать ложные видео для российских СМИ.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook.



Отмечено, что СБУ перехватили телефонный разговор сотрудника ФСБ, отвечавшего за эвакуацию 19 граждан Вьетнама, работавших на рынке в Херсоне. Российский правоохранитель должен был снять на видео как иностранцы "благодарны" РФ за спасение.

Видео дня

Однако оказалось, что вьетнамцы не хотят выезжать из города.

Сообщается, что сюжет не клеился, испуганные люди не хотели открывать дверь и позировать перед камерами. От выламывания «спасателей» остановило только то, что «если ломать дверь, тогда вряд ли получится... если выволакивать, там шумиха будет, пиз*ец».

Оказалось, часть иностранцев самостоятельно смогли уехать из города в направлении Одессы. 14 граждан Вьетнама, еще остававшихся на вокзале, ФСБ вывезли в оккупированный Крым.



Отмечено, что российская пропаганда показала сюжет об эвакуации в полуостров о 140 иностранцах, которые благодарили РФ за помощь.

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