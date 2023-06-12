СБУ показала видео возвращения домой украинских пленных 12 июня, 02:14 11 июня домой вернули 95 украинцев (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины (СБУ) показала эксклюзивные кадры возвращения домой 95 украинцев, которые были в российском плену.

«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными», — сообщили в СБУ.

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В воскресенье, 11 июня, Украина вернула из российского плена 95 человек. Среди них есть бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

В частности, удалось вернуть пленных из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитников Азовстали.