50 украинских героев вернулись домой. СБУ опубликовала видео обмена пленными, который состоялся 1 декабря 2 декабря, 11:21 50 защитников Украины вернулись домой (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивное видео обмена пленными, который состоялся в четверг, 1 декабря.

«Вчера 50 украинских героев вернулись домой из российского плена», — заявили в ведомстве.

В СБУ добавили, что среди них — защитники из ВСУ, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.

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В общей сложности удалось вернуть четырех офицеров и 46 военных рядового и сержантского состава.

В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе восемь защитников Азовстали.

Большинство из освобожденных украинцев получили ранения и травмы. Некоторые из них — с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.

Все они будут проходить медицинское обследование, лечение и реабилитацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с 24 февраля из российского плена удалось вернуть более 1300 украинцев.