50 украинских героев вернулись домой. СБУ опубликовала видео обмена пленными, который состоялся 1 декабря
50 защитников Украины вернулись домой (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивное видео обмена пленными, который состоялся в четверг, 1 декабря.
«Вчера 50 украинских героев вернулись домой из российского плена», — заявили в ведомстве.
В СБУ добавили, что среди них — защитники из ВСУ, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.
В общей сложности удалось вернуть четырех офицеров и 46 военных рядового и сержантского состава.
В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе восемь защитников Азовстали.
Большинство из освобожденных украинцев получили ранения и травмы. Некоторые из них — с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.
Все они будут проходить медицинское обследование, лечение и реабилитацию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с 24 февраля из российского плена удалось вернуть более 1300 украинцев.