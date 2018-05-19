СБУ показала новые доказательства участия боевиков ЧВК Вагнера в войне на Донбассе

Служба безопасности Украины опубликовала аудиоперехват разговора боевиков ЧВК Вагнера во время захвата российско-террористическими войсками Дебальцево в 2015 году.
По данным украинских спецслужб, в самый разгар боев руководитель "вагнеровцев" гражданин РФ, бывший офицер-спецназовец Дмитрий Уткин дает команду своему подчиненному гражданину РФ Сергею Ковалеву срочно эвакуировать уничтоженные силами АТО современные образцы российской боевой техники - бронированные разведывательно-дозорные машины КамАЗ-Дозор.
Отмечается, что срочный вывоз Дозоров осуществлял взвод технического обеспечения ЧВК Вагнера. Во время боев за Дебальцево его руководитель был ранен и эвакуирован на территорию России.
В СБУ рассказали, что в 2014 году он был приговорен российским судом к лишению свободы на срок четыре года со штрафом за мошенничество. Вместо отбывания наказания российские спецслужбы направили его на Донбасс как наемника ЧВК Вагнера.
Ранее Служба безопасности Украины установила более 2 тысяч боевиков частной военной компании Вагнера. Эту информацию следователи спецслужбы приобщают к уголовному производству в отношении агрессии России в Донбассе.
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