СБУ показала задержание вражеского информатора, который «сдавал» позиции ВСУ в Лимане — видео 27 апреля, 12:04 Задержание вражеского информатора (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении еще одного помощника оккупантов, который передавал россиянам локации базирования украинских защитников в прифронтовых районах Донецкой области.

«В „зоне особого внимания“ фигуранта были места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ на территории освобожденного Лимана», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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По данным СБУ, кроме того, враг передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры.

Сотрудники ведомства задержали злоумышленника во время выполнения им разведывательного задания.

По данным спецслужбы, информатором оказался безработный житель Лимана, который находился «на связи» с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа с РФ.

«По указанию агрессора его приспешник обходил территорию освобожденного города и фиксировал локации украинских защитников и инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.

Затем вражеский информатор передавал полученные сведения боевику через запрещенную российскую соцсеть Одноклассники.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.