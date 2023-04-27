СБУ показала задержание вражеского информатора, который «сдавал» позиции ВСУ в Лимане — видео

27 апреля, 12:04
Поделиться:
Задержание вражеского информатора (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

Задержание вражеского информатора (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении еще одного помощника оккупантов, который передавал россиянам локации базирования украинских защитников в прифронтовых районах Донецкой области.

«В „зоне особого внимания“ фигуранта были места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ на территории освобожденного Лимана», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Видео дня

По данным СБУ, кроме того, враг передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры.

Читайте также:
Представитель ГУР объяснил, почему вагнеровцы признаются в военных преступлениях

Сотрудники ведомства задержали злоумышленника во время выполнения им разведывательного задания.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/664419228759237

По данным спецслужбы, информатором оказался безработный житель Лимана, который находился «на связи» с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа с РФ.

«По указанию агрессора его приспешник обходил территорию освобожденного города и фиксировал локации украинских защитников и инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.

Затем вражеский информатор передавал полученные сведения боевику через запрещенную российскую соцсеть Одноклассники.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины Лиман

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X