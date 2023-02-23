На одном из самых горячих направлений. В СБУ показали, как украинские снайперы уничтожают российских оккупантов — видео 23 февраля, 17:46 Снайперы уничтожают российских оккупантов (Фото:СБУ)

В четверг, 23 февраля, Служба безопасности Украины показала, как украинские снайперы уничтожают российских оккупантов.

«Снайперы Центра спецопераций „А“ СБУ отменили очередную партию россиян на востоке Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что защитники Украины ударили по оккупантам на одном из самых горячих направлений.

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В Украине за минувшие сутки защитники Сил обороны уничтожили около 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 146 тысяч своих военных.

В Генштабе заявили, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают.