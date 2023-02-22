САУ Акация и полдесятка танков. СБУ показала, как спецназовцы уничтожают российскую технику 22 февраля, 18:32 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Бойцы Центра специальных операций А Службы безопасности Украины на днях уничтожили шесть единиц вражеской техники, в том числе танки и самоходную артиллерийскую установку Акация.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

«Наши спецназовцы отработали пять российских танков и одну САУ Акация, а также нанесли удары по позициям вражеской пехоты», — говорится в сообщении.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине ликвидировали более 145 тысяч оккупантов. В сутки уничтожили около 620 российских военных.

Также россияне потеряли 3334 танка, 6569 боевых бронированных машин, 2345 артиллерийских систем.