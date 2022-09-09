«Ни один враг нас не остановит». СБУ показала фото из освобожденного Высокополья и Балаклеи 9 сентября, 15:45 СБУ опубликовала фото из освобожденного Высокополья и Балаклеи (Фото:t.me/SBUkr)

В пятницу, 9 сентября, Служба безопасности Украины опубликовала фото из освобожденного Высокополья и Балаклеи.

«Шаг за шагом возвращаем родные города и села! Спецназначенцы Центра спецопераций „А“ СБУ бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны освободили Высокополье и Балаклею», — говорится в сообщении в Telegram.

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Фото: t.me/SBUkr

Фото: t.me/SBUkr

Фото: t.me/SBUkr

В СБУ добавили, что ни один враг ВСУ не остановит.

" Идем вперед — к новым Победам! И ни один враг нас не остановит! Работаем дальше! Слава Украине!", — заявили в ведомстве.

В четверг, 8 сентября, Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами.

ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

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