«Мы, получается, фашисты здесь». СБУ показала допрос оккупанта, который сдался в плен в Харьковской области

19 мая, 14:37
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Оккупант заявил, что российское командование бросило своих на произвол судьбы (Фото:Кадр видео СБУ в Харьковской области)

Оккупант заявил, что российское командование бросило своих на произвол судьбы (Фото:Кадр видео СБУ в Харьковской области)

Российский оккупант, который сдался в плен в районе Циркунов в Харьковской области, в ходе допроса заявил, что командование РФ бросило своих на произвол судьбы.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Видео допроса опубликовало управление СБУ в Харьковской области.

«Командование нас кинуло», — несколько раз за чуть более чем минутную запись повторяет пленный оккупант.

Видео дня

По его словам, без руководства посреди боя осталось около 19 человек.

«И командование старшее, и товарищ майор. Никто не пришел не помог, получается. Командование просто нас бросило», — говорит военный РФ.

Затем оккупант признает, что люди в Украине хорошие, а «мы, получается, фашисты здесь».

https://www.facebook.com/watch/?v=534646468370833
https://www.youtube.com/embed/GY0fevTs3F0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Допрос Война России против Украины

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