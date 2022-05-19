«Мы, получается, фашисты здесь». СБУ показала допрос оккупанта, который сдался в плен в Харьковской области 19 мая, 14:37 Цей матеріал також доступний українською Оккупант заявил, что российское командование бросило своих на произвол судьбы (Фото:Кадр видео СБУ в Харьковской области)

Российский оккупант, который сдался в плен в районе Циркунов в Харьковской области, в ходе допроса заявил, что командование РФ бросило своих на произвол судьбы.

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Видео допроса опубликовало управление СБУ в Харьковской области.

«Командование нас кинуло», — несколько раз за чуть более чем минутную запись повторяет пленный оккупант.

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По его словам, без руководства посреди боя осталось около 19 человек.

«И командование старшее, и товарищ майор. Никто не пришел не помог, получается. Командование просто нас бросило», — говорит военный РФ.

Затем оккупант признает, что люди в Украине хорошие, а «мы, получается, фашисты здесь».

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